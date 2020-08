Economia Oito agências bancárias no Tocantins abrem neste sábado para saques do Auxílio Emergencial e do FGTS Horário de funcionamento será das 8 às 12 horas

A Caixa Econômica Federal abre neste sábado, 22, oito agências bancárias em cinco cidades tocantinenses para o atendimento dos aos beneficiários do Auxílio Emergencial e do Saque Emergencial do FGTS. O horário de funcionamento será das 8 às 12 horas. Conforme a instituição bancária, as pessoas nascidas de janeiro a junho poderão realizar o saque em espécie do Aux...