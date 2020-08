Economia Oito agências bancárias abrem neste sábado para pagamento do auxílio e do saque emergencial do FGTS Horário de funcionamento será das 8 às 12 horas e no Tocantins abrirão agências em Palmas, Araguaína, Gurupi, Porto Nacional e Paraíso do Tocantins

A Caixa Econômica Federal abre oito agências bancárias no Tocantins neste sábado, 8, para o atendimento aos beneficiários do Auxílio Emergencial e do Saque Emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O horário de funcionamento será das 8 às 12 horas. Conforme a Caixa, os nascidos de janeiro a abril poderão realizar o saque em espécie do ben...