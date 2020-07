Economia Oi fecha acordo de exclusividade com Highline para venda de telefonia móvel Oferta da empresa de infraestrutura de telecomunicações superou proposta feita pelas rivais Claro, TIM e Vivo

A empresa Highline do Brasil apresentou a melhor oferta para adquirir a unidade de telefonia móvel da Oi. Com isso, a Oi celebrou com a empresa um acordo de exclusividade para dar continuidade às negociações pelo ativo. De acordo com a empresa de telefonia, o acordo tem validade até 3 de agosto, mas pode ser prorrogado por meio de acerto entre as partes. A unidad...