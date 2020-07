Economia Nuvem de gafanhotos volta a se aproximar do Brasil Os insetos foram avistados na província de Entre Rios, a cerca de 3 km de San José de Feliciano, como indica o monitoramento

A nuvem de gafanhotos que continua prejudicando plantações em diversas áreas da Argentina se reaproximou do Brasil no final de semana voltando a preocupar produtores gaúchos. Os insetos foram avistados na província de Entre Rios, a cerca de 3 km de San José de Feliciano, como indica o monitoramento deste domingo (19) do Serviço Nacional de Saúde e Qualidade Agroal...