Economia Nubank terá compra e venda de ações no aplicativo neste ano Empresa lança campanha com influenciadores digitais para tratar de invertimentos

O Nubank se prepara para incluir em seu aplicativo ainda neste ano a opção de comprar e vender ações, em mais um passo para avançar no mercado de investimentos. A estreia da nova funcionalidade será precedida por uma campanha publicitária chamada "Os Donos do Pedaço", com início nesta segunda-feira (4) contando com a participação de 12 influenciadores digita...