Economia Nubank recebe US$ 500 milhões de fundo de Warren Buffett Empresa afirma que, em oito anos, desde a sua fundação, se tornou o maior banco digital do mundo com cerca de 40 milhões de clientes

O banco digital Nubank anunciou nesta terça-feira (8) a extensão de uma rodada de investimentos da ordem de US$ 750 milhões (R$ 3,787 bilhões). O principal aporte, de US$ 500 milhões (R$ 2,525 bilhões), vem da Berkshire Hathaway, fundo do megainvestidor americano Warren Buffett. “Novos investidores, como a Berkshire Hathaway, nos ajudam a acelerar a nossa missão...