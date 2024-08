Os novos Jeep Wrangler e Gladiator Rubicon 2025 já estão à venda no mercado brasileiro por R$ 499.990,00. A dupla chega com a nova grade frontal, interior totalmente renovado, novidades no painel frontal, saídas de ar e novos bancos elétricos dianteiros. Tudo isso, além da autêntica capacidade off-road.

Na parte externa, a grade de sete barras está menor e mais estilizada. Os slots continuam pretos, com engastes em cinza neutro e contornos na cor da carroceria. Os faróis são de LED. Os modelos também trazem novas rodas de 17 polegadas e novas pinturas da carroceria: Cinza Anvil, Azul Hydro e Azul Earl (disponível no Wrangler), Preto, Branco Bright, Cinza Granite e Vermelho Firecrakcer.

Independente da carroceria escolhida, tanto Wrangler Rubicon quanto Gladiator Rubicon trazem kit de teto e portas removíveis, além do parabrisa frontal rebatível. A dupla recebeu reforço de isolamento acústico na cabine, nos painéis removíveis e até nos vidros.

Interior

O interior dos novos Wrangler e Gladiator foi renovado, recebendo a nova central multimídia Uconnect 5 de 12,3", painel de instrumentos digital e novos bancos elétricos. As saídas de ar exteriores mantêm a sua forma circular caraterística. As tomadas de acessórios de 12 Volts, igualmente de série, estão localizadas em diversos pontos dos modelos.

As funcionalidades foram melhoradas para os passageiros da fila da frente com entradas USB C duplas, de série, que permitem que os dispositivos sejam carregados até quatro vezes mais rápido. No total, até sete entradas USB A e C para ambas as filas de bancos.

Off-road

Independente da carroceria escolhida, tanto Wrangler Rubicon quanto Gladiator Rubicon trazem kit de teto e portas removíveis, além do parabrisa frontal rebatível. Segundo a Jeep, a dupla recebeu um reforço de isolamento acústico na cabine, nos painéis removíveis e até nos vidros.

A dupla da Jeep recebeu uma série de equipamentos para o uso no off-road. Destaque para os ganchos de reboque frontais, um gancho de reboque traseiro, controle de descida off-road, tração 4x4 com caixa de redução (taxa de redução 4:1), protetores inferiores, bloqueio eletrônico de diferenciais, barra estabilizadora com desconexão elétrica, altura do solo de 270 mm, capacidade de imersão de 760 mm, câmera frontal para uso no fora-de-estrada, e eixos rígidos nas duas pontas fornecidos pela Dana no modelo 44. A Gladiator ainda conta com protetor de caçamba de série.

Motor e caçamba

Com relação a motorização, o Wrangler Rubicon 2025 utiliza o motor 2.0. turbo a gasolina de 4 cilindros com 272 cv de potência e 40,8 kgfm de torque. A Gladiator Rubicon segue com o motor 3.6 V6 aspirado da família Pentastar, com 284 cv e 35,4 kgfm de torque. O câmbio nos dois modelos é automático de 8 marchas.

A caçamba comporta até 1.000L de volume de carga. Já a capacidade de reboque ultrapassa três toneladas (são 3.138kg, para ser exato). Entre as funcionalidades da caçamba estão quatro ganchos, localizados nas cavidades das rodas para maximizar o espaço de carga (e que podem ser ajustados conforme a necessidade), além de uma tomada elétrica de 220V para uso geral.