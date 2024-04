Economia Novo Toyota Corolla Cross 2025 muda design e fica mais equipado Montadora também mantém preços em algumas versões e modelo traz mais novidades

A Toyota do Brasil lançou nesta segunda-feira (22) o Novo Corolla Cross 2025, que chega com novidades em design, tecnologia, sofisticação e com boa estratégia de preços que chegam a ser os mesmos em algumas versões. O eletrificado mais vendido do Brasil passa por sua primeira grande reestilização visual, recebe mais equipamentos e itens de comodidade, sem abrir mão do ...