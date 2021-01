Economia Novo supermercado oferta 150 para vagas de emprego em Palmas Empresa está contratando pessoas com ou sem experiência por meio do Sine Tocantins

Um novo supermercado de Palmas oferta 150 vagas para diversas atividades pelo Sistema Nacional de Empregos do Tocantins (Sine). O novo estabelecimento está se instalando na Capital e oferece oportunidades para operador de caixa, repositor, fiscal de perdas, fiscal de caixa e empacotador. Conforme o Sine, que intermedia as vagas, a empresa contratará trabalhadores com e ...