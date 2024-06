A Renault do Brasil lançou o Kangoo 1.6 SCe Flex, o furgão compacto da marca que chega ao mercado em versão única, Advanced, com preço de R$ 120.800 e nas opções de cores branco Glacier e prata Etóile.

Produzido na fábrica de Santa Isabel, em Córdoba, na Argentina desde 1998, o Kangoo lidera o segmento de furgões compactos há 24 anos em seu mercado de origem e já teve mais de 470 mil unidades produzidas. Também é exportado para o México, Colômbia e Uruguai.

O principal concorrente é o Fiat Fiorino, que é vendido por R$ 110.990,00. Mas a Renault argumenta que o Kangoo é maior, mais equipado e custa apenas R$ 9.810. Além disso, conforme a montadora, tem exclusiva porta deslizante

Também têm maior capacidade de carga, pois carrega até 750 kg em um compartimento de carga de 3,3 metros cúbicos de capacidade, maior potência no segmento, excelente custo de operação, com o menor custo de manutenção do segmento.

Dimensões

O Kangoo tem 1.866 mm de comprimento de área de carga, largura máxima de 1.441 mm e altura de 1.226 mm no compartimento de carga, com portas assimétricas que abrem até 180º com sistema de trava à 90º para evitar fechamento de forma involuntária.

Internamente, o compartimento possui oito ganchos de fixação de carga no assoalho e laterais, bem como divisória de proteção entre a cabine e o compartimento de carga com escotilha. A largura de abertura das portas traseiras, de 1.172 mm é 11 cm superior a do principal concorrente.

A porta lateral, por sua vez, possui largura de abertura máxima de 717 mm por 1.046 mm de altura, permitindo ampla facilidade na carga e descarga. Sua abertura deslizante passou por ciclos de testes de 100 mil aberturas e fechamentos durante seu desenvolvimento, sem alteração da condição de funcionamento.

Motorização

O Kangoo é equipado com o motor 1.6 SCe Flex, fabricado no Brasil pela Horse, que entrega a maior potência e torque do segmento, com 115 cv e 15,7 kgfm de torque. O conjunto é combinado à transmissão manual de cinco velocidades. Faz 7,5 km/litro na cidade e 8,0 km/litro na estrada com etanol, subindo para 11,3 km/litro e 11,8 km/litro com gasolina, respectivamente.

O Kangoo possui diversas ferramentas para auxiliar no consumo de combustível, como o Sistema GSI (Gear Shift Indicator) indicador de momento ideal de troca de marchas. Se usado corretamente, pode proporcionar uma redução de até 5% no consumo de combustível, além de aumentar a durabilidade do conjunto mecânico e a função ECO Mode. Para auxiliar o condutor na economia de combustível e no monitoramento de suas viagens, a central multimídia traz as funções Eco Scoring e Eco Monitoring.

A suspensão dianteira é do tipo MacPherson, independente, montada em uma estrutura com subchassi dianteiro, que reduz vibrações, trazendo mais conforto de rodagem. Atrás, a suspensão é por eixo de torção, com molas helicoidais e barra estabilizadora e barra anti-rolagem, controlando as movimentações da carroceria em qualquer condição de carga.

Segurança

Na segurança, o Kangoo traz diversos itens que tornam a condução mais segura, como Assistente de Partida em Rampa (HSA), Assistente de Frenagem de Emergência (AFU), Controle de Tração (TCS) e Estabilidade (ESP),

É equipado também com freios ABS com distribuição eletrônica de força de frenagem (EBD). Além disso, o Kangoo traz faróis com regulagem elétrica de altura e sensores de estacionamento traseiros.

Conforto e conectividade

Internamente, conforme a Renault, o Kangoo oferece uma cabine com conforto de veículo de passeio e robustez de um furgão. O ocupante encontra bancos ergonômicos individuais, ar-condicionado, vidros, retrovisores e travas elétricas, além de um sistema multimídia com tela de 7” sensível ao toque, com conectividade aos sistemas Apple CarPlay e Android Auto, permitindo o espelhamento de mapas e rotas.

A lista de equipamentos traz controle de estabilidade e tração, sensor de estacionamento traseiro, vidros e retrovisores elétricos, ar-condicionado, assistente de partida em rampa, direção eletro-hidráulica .

O furgão possui ainda 10 compartimentos para pequenos objetos, totalizando 33 litros de capacidade adicional, incluindo um largo compartimento na parte superior da cabine, com 12 litros de capacidade.

Conforme a Renault, graças ao entre-eixos de 2.812 mm, 96 mm superior ao do principal concorrente, o Kangoo permite um ótimo espaço para pernas, ombros e cabeça dos ocupantes.

Custo de operação

A Renault garante que o Kangoo tem o menor custo de operação do segmento, de R$ 0,93/km, contra os R$ 0,95/km do Fiorino, por conta do custo das 6 primeiras revisões de R$ 4.751 (em comparação aos R$ 5.700 do rival da Fiat), e uma cesta básica de peças de R$ 25.034 (ante os R$ 31.252 do Fiorino).

Para o lançamento, a montadora oferece duas condições especiais, com um vale combustível de R$ 2 mil ou as 3 primeiras revisões grátis, a escolha do cliente para quem comprar via financiamento com a Mobilize Financial Services e fizer a aquisição até setembro

Terá também uma opção de assinatura pelo Renault On Demand para clientes corporativos, com três planos. O mais barato é de 24 meses, com mensalidade de R$ 3.429. O segundo é de 36 meses, por R$ 3.019 e o último é de 48 meses, baixando o custo mensal para R$ 2.859. Todos têm uma franquia de 1.000 km rodados mensalmente.