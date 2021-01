Economia Novo reajuste que levaria salário mínimo a R$ 1.102 pode ficar para o ano que vem Bruno Funchal citou a possibilidade de que essa correção seja feita apenas em 2022

O secretário do Tesouro Nacional, Bruno Funchal, indicou nesta quinta-feira (28) que o governo pode deixar para o ano que vem a correção residual do salário mínimo para compensar integralmente a inflação. Com isso, o governo não editaria nova medida neste mês para reajustar o piso nacional de R$ 1.100 para R$ 1.102. O tema ainda está em discussão e o martelo ainda ...