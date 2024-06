Redação Jornal do Tocantins Wanderley de Faria

A Peugeot divulgou nesta segunda-feira (24) um teaser novo Peugeot 2008 que será lançado este ano no Brasil, provavelmente em julho. O Novo 2008 será o primeiro veículo da marca francesa a ostentar o novo logotipo do leão no país.

A produção do novo Peugeot 2008 já foi iniciada na fábrica de El Palombar, na Argentina. O visual com nova identidade deverá ser o mesmo que foi visto na Europa, com destaque para as luzes de condução diurna em formato de garras de um leão.

Conforme o mercado, as versões do Peugeot 2008 serão Active, Allure e a esportiva GT. “Ele traduz de forma fiel o allure Peugeot por meio de um estilo cheio de atitude, sofisticado, primoroso e totalmente exclusivo”, frisa a marca no comunicado.

O novo Peugeot 2008 deverá ser equipado com motor 1.0 Turbo Flex T200 da Fiat , que entrega potência de 125 cv a 5.750 rpm e torque em 20,4 kgfm a 1.700 rpm com gasolina. Já com etanol, o torque não sofre alteração e a potência é de 130 cv a 5.750 rpm. O câmbio será automático CVT, que simula sete marchas.

O Peugeot 2008 ano 2025 ainda conta com freios a disco nas quatro rodas, freio de estacionamento elétrico, seis airbags, controles de tração e estabilidade, assistente de partida em rampa e central multimídia com tela de dez polegadas.