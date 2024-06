O Novo Nissan Sentra 2025 já está à venda nas concessionárias da marca. O sedã chega com novo design, ganhou reforço na segurança e no conforto com a inclusão de mais itens e equipamentos. O visual recebeu pequenas mudanças que o deixaram mais elegante.

O Nissan Sentra continua sendo oferecido em três versões - Advance 2.0 CVT, por R$ 156.390, Exclusive 2.0 CVT (R$ 176.690) e Exclusive 2.0 CVT Interior Premium ( R$ 178.390). A motorização é a mesma. Apesar das novidades, a versão topo de linha não sofreu alterações nos valores.

Design

No visual, o destaque está na área frontal. Toda a linha ganhou o novo logotipo da Nissan na frente e na tampa traseira e chave I-Key redesenhada. A grade “V-motion”, com nova interpretação, traz acabamento cromado brilhante.

A entrada de ar frontal dessa área agora é preenchida com filetes horizontais que vão da extremidade do capô até a do para-choque. Os faróis são de LED com luzes de condução diurna (DTRL).

A esportividade do Novo Nissan Sentra 2025 continua reforçada com o teto solar, faróis de neblina, rodas de liga leve aro 17 diamantadas e grade inferior no para-choque traseiro.

Outra novidade da linha 2025 é a inclusão da inédita cor Cinza Atlântico metálica. O Novo Sentra Exclusive ainda pode ser encontrado em duas opções de Bi-Tone: Branco Diamond e a nova Cinza Atlântico, ambas com teto Preto Premium.

Interior

Mais largo que seus concorrentes, o modelo tem interior espaçoso e oferece conforto. Tem direção elétrica com volante em forma de “D”, com base achatada e tem ajustes de altura e profundidade, aletas para troca de marchas manuais (para as duas versões) e o acionamento do piloto automático inteligente – disponível para a versão Exclusive.

Colorido e de 7 polegadas, o painel TFT facilita a visualização das informações do computador de bordo.

O Novo Nissan Sentra conta com seis espaços na frente, cinco atrás e oito porta-copos. Outro destaque é o compartimento no console central, embaixo do apoio de braço, com 7,7 litros de capacidade. Há três entradas USB para carga de aparelhos: duas na frente (uma delas tipo “C”, de carga mais rápida) e uma atrás.

O acabamento dos bancos pode ser em preto ou em dois tons (preto e Sand) como opcional para a Exclusive (pacote Premium). Trazem, na dianteira e na traseira, a tecnologia “Gravidade Zero” (Zero Gravity®) da Nissan, que é inspirada em estudos de ergonomia da NASA para ajudar a aliviar a tensão nas costas e proporcionar viagens mais longas sem cansaço.

O porta-malas comporta 466 litros e, conforme a Nissan, a boca do compartimento mais perto do solo facilita a acomodação de malas grandes e também das mais pesadas.

Segurança

O Novo Nissan Sentra vem equipado com o pacote de equipamentos, que conta com Alerta Avançado de Colisão Frontal (I-FCW); Alerta de Tráfego Cruzado Traseiro (RCTA); Alerta Inteligente de Atenção do Motorista (I-DA); Alerta Inteligente de Mudança de Faixa (LDW) e Monitoramento de Ponto Cego (BSI).

Traz ainda faróis Automáticos Inteligentes (HBA); Sistema de Monitoramento de Pressão dos Pneus (TPMS); Piloto Automático Inteligente (ICC) e Visão 360º Inteligente com Detecção de Objetos em Movimento (AVM + MOD), sendo esses últimos dois disponíveis na versão Exclusive.

Os equipamentos de reação são o Assistente Inteligente de Frenagem (FEB), Assistente Inteligente de Prevenção de Mudança de Faixa (I-LI) e o Controle Dinâmico de Chassi Integrado, que utiliza recursos do controle de tração, de distribuição automática de frenagem e assistente de frenagem para manter o carro na trajetória correta.

O sedã conta com seis airbags (frontais, cabeça e laterais) e uma estrutura reforçada de carroceria para melhor resistência aos choques. O sistema Isofix de fixação de cadeiras infantis, cintos de três pontos e todos os assentos com apoios de cabeça complementam a segurança dos passageiros.

As duas versões do sedã ainda incorporaram sistema de travamento automático das portas com o carro em movimento, destravamento das portas em caso de acidente, nova chave I-Key, entre outros.

Motorização

Não houve mudança na motorização. O Novo Sentra continua equipado com o motor 2.0 aspirado. Movido exclusivamente a gasolina, desenvolve 151 cv de potência a 6 mil rpm e 20 kgfm de torque a 4 mil rpm, acoplado ao câmbio automático CVT com simulação de oito marchas.

A Nissan utiliza no motor o “Ciclo de Atkinson”, que permite que a válvula de admissão fique aberta por mais tempo durante a compressão. Dessa forma o motor trabalha com menor esforço, ajudando a reduzir o consumo e aumentar a eficiência.

Para maior conforto e controle do veículo, o sistema de suspensão tem suporte tipo McPherson com amortecedores de tubo duplo na dianteira e Multi-Link na traseira. O objetivo da engenharia com essa combinação foi oferecer uma sensação de diversão ao dirigir e, claro, conforto e estabilidade.