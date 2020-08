O Procon do Tocantins emitiu um alerta aos consumidores nesta sexta-feira, 14, sobre o "golpe do empréstimo", que está sendo praticado no Tocantins. Nas últimas semanas o órgão de defesa do consumidor tem recebido denúncias de usuários que foram vítimas dos estelionatários.

Segundo as informações dos consumidores, os mesmos recebem ligações na qual a suposta empresa oferece condições atrativas e sem burocracia. Os golpistas usam nomes de instituições financeiras conhecidas para aplicar o golpe do falso empréstimo.

Neste golpe, antes de receber o crédito a falsa empresa solicita que a pessoa deposite o valor das taxas. A prática é proibida pelo Banco Central. Os golpistas usam nome, CNPJ e até a identidade visual da empresa para atrair as vítimas.

O órgão cita um caso em Guaraí. Um consumidor chegou a assinar um contrato para o empréstimo de R$20 mil. A empresa de crédito pessoal passou o contato do advogado para realização do depósito das supostas taxas no valor de R$ 550, para liberar cartões e o dinheiro, e mais R$ 700 para Imposto de Operações Financeiras (IOF).

Em Palmas, outro consumidor recebeu via rede social oferta de vantagens na contratação do empréstimo pessoal no valor de R$ 5 mil, mas precisou pagar R$ 500 e em seguida mais R$600, também de IOF. Em Gurupi, para um empréstimo de R$50 mil o valor antecipado era de R$ 5 mil.

Orientações do Procon

- duvidar das opções de créditos rápidos e pagamentos de taxas em contas de pessoas físicas.

- desconfiar de ofertas muito vantajosas

- nunca realizar nenhum pagamento antecipado.

- pesquisar sobre a empresa que oferece o empréstimo

- nunca fornecer dados pessoais a desconhecidos

- em caso de cair no golpe, procurar de imediato a Polícia Civil e informar que foi vítima de estelionatários.

- informar o número de conta bancária e outras informações do falso empréstimo.