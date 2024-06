Tradução do prazer de dirigir e expressão de liberdade, o Ford Mustang continua a cativar entusiastas de carros em todo o mundo. E a cada versão, a paixão aumenta por esta verdadeira lenda do setor automotivo, que completa 60 anos. É o cupê esportivo mais vendido do mundo há oito anos consecutivos.

O Sobre Rodas testou o novo Ford Mustang GT Performance 2024 em rodovias de São Paulo e no Autódromo Velocitta. Experiência que pode ser resumida neste veredito: potência, torque, tecnologia e conectividade como você nunca viu. Além de ter um belo design.

Por R$ 529.000, você pode levar para sua garagem o cupê esportivo topo de linha mais potente de todos os tempos. O valor é quase R$ 50 mil mais barato que a versão especial Mach 1, até então vendida por R$ 576 mil.

Motor

O prazer de dirigir o novo Mustang GT Performance é uma experiência incomparável. Há uma interação perfeita que combina tecnologias avançadas de motor, transmissão, suspensão, direção e freios.

Produzido na fábrica de Flat Rock, em Detroit (EUA), o novo Mustang mantém o conhecido motor Coyote, um V8 5.0 aspirado de quarta geração, mas agora com 488 cv de potência a 7.250 rpm e 58 kgfm de torque a 5.000 rpm - 5 cv e 2 kgfm a mais que o antecessor.

Com tração traseira e transmissão automática de dez marchas, o esportivo vai de 0 a 100 km/h em 4,3 segundos, conforme a Ford. Mas em trechos maiores, como de 0 a 200 km/h, por exemplo, o ganho é perceptível.

Entre outros avanços, ele utiliza caixas de ar duplas que alimentam dois corpos de borboleta eletrônicos, fornecendo mais ar para o coletor de admissão, e sistema duplo de injeção. A transmissão automática de 10 velocidades também traz uma nova calibração. Ele incita a acelerar, como se pedisse.

Modos de condução

Na direção, tudo foi inspirado para que o condutor se sentisse dentro de um cockpit de um jato de caça. Também tem a possibilidade de acelerar o motor à distância, pela chave, para impressionar os amigos. O motorista pode configurar os parâmetros do Ford Mustang GT Performance para diferentes situações.

Os ajustes incluem assistência da direção elétrica, ronco do escapamento, rigidez da suspensão, sensibilidade do acelerador, rotação e velocidade das trocas de marcha, controle de estabilidade e tração, som do motor no interior da cabine e aparência do painel de instrumentos.

Para isso, basta selecionar um dos cinco modos de condução disponíveis: Normal, Esportivo, Escorregadio, Pista e Pista Drag. Também é possível configurar até seis modos de condução personalizados, usando os três modos de direção elétrica, os quatro modos de escapamento e os quatro modos de suspensão – disponíveis pela primeira vez na linha –, que prevalecem sobre a seleção automática.

O muscle car tem uma distribuição de peso equilibrada (55% na dianteira e 45% na traseira) e direção mais rápida, precisa e comunicativa. Suas barras estabilizadoras, herdadas do Mach 1, contribuem para uma rigidez torsional 30% maior, que aprimora a dirigibilidade”, frisa a montadora.

Suspensão e freios

A suspensão adaptativa Magneride tem uma calibração nova. Ela utiliza fluido magnético viscoso e sensores que fazem 1.000 leituras por segundo para otimizar a aderência nas acelerações e frenagens e reduzir a rolagem nas curvas, de modo independente das quatro rodas. Toda essa tecnologia traz mais conforto e segurança no comando do volante.

Outra novidade é o seu sistema de detecção automática de buracos na pista, que identifica desníveis e enrijece o amortecedor para evitar danos aos pneus e às rodas.

Os freios são Brembo de alta performance, tanto na dianteira como na traseira, com discos maiores e pinças com seis e quatro pistões, respectivamente. As rodas exclusivas de 19”, com pneus Pirelli P-Zero 255/40 R19 na dianteira e 275/40 R19 na traseira, garantem total aderência.

O freio de estacionamento eletrônico Drift Break, que permite fazer manobras de derrapagem controlada das rodas traseiras, é outro recurso novo que amplia o leque de técnicas de pilotagem. Os recursos para pista incluem também o Line Lock para manobras de “burn out”, cronômetros e medidores auxiliares no Track Apps. aparência do painel de instrumentos para diferentes situações de rodagem.

Design

Visualmente, o Mustang traz basicamente as mesmas proporções do antecessor. A silhueta mantém as proporções clássicas de capô longo, traseira curta e teto baixo, com uma nova leitura de design. A linha do teto facilita a entrada e saída do motorista sem precisar remover o capacete nas pistas. Está mais bonito.

O muscle car tem agora nova grade na frente, linhas afiadas, faróis de LED mais finos, tomada de ar no capô, dupla saída de ar na grade dianteira e rodas de liga leve de 19 polegadas. As lanternas estão mais estreitas, porém mantêm a assinatura iluminada de três barras tradicionais do modelo. As setas têm iluminação sequencial. Completam o visual a dupla saída de escapamento e o tradicional aerofólio.

A traseira, em formato de cunha, é nova. Traz novas lanternas de três barras, com seta sequencial, spoiler elevado para o equilíbrio aerodinâmico e ponteiras duplas de escapamento cromadas. A linha de cintura mais baixa e os ombros pronunciados contribuem para dar um visual mais encorpado e musculoso ao novo Mustang.

Com 4.811 mm de comprimento, 2.080 mm de largura com os retrovisores e 1.398 mm de altura, ele é ligeiramente mais comprido (22 mm) e mais baixo (5 mm) que o Mustang Mach 1. A frente com grade maior e novas aberturas de ventilação no capô refletem o aumento de potência e desempenho, junto com o divisor dianteiro redesenhado.

O esportivo está disponível em oito cores: Vermelho Zadar, Vermelho Arizona, Azul Estoril, Azul Algarve, Branco Ártico, Cinza Torres, Cinza Catalunha e Preto Astúrias.

Interior

O cockpit do novo Mustang é o mais tecnológico, conectado e centrado no motorista de todos os tempos, com tela integrando o painel de instrumentos e o multimídia, totalmente personalizáveis. O acabamento é esportivo e requintado, com materiais premium.

O painel de instrumentos de 12,4 polegadas permite selecionar cores e gráficos personalizados, com animações de alta definição inspirados em games, incluindo medidores clássicos do Mustang. Ele pode ser configurado também para operar junto com a tela sensível ao toque de 13,2” do multimídia SYNC 4, formando uma peça única.

Além de comandos de voz, o SYNC 4 tem espelhamento sem fio com Android Auto e Apple CarPlay, GPS embarcado e comandos do ar-condicionado na tela. O sistema de som B&O, de 900 W, vem com 12 alto-falantes, incluindo subwoofer no porta-malas (que continua com 382 litros).

Há também carregador por indução no console e entradas USB tipo A e C, uma delas instalada próximo ao retrovisor para câmeras e outros dispositivos, evitando fios pendurados na cabine. Outro recurso novo e divertido - desenvolvido pela engenharia brasileira - é o Remote Rev, que permite ligar e acelerar o motor remotamente pela chave.

Refinamento

O volante esportivo de base reta, inspirado nos modelos de competição, oferece mais espaço para sentar e dirigir. Tem excelente empunhadura. Ele é revestido em couro, aquecido e entre outros comandos incorpora as teclas para troca de marchas “paddle shift”.

Os bancos, parcialmente em couro, são ventilados e aquecidos, com ajuste elétrico em seis posições para o motorista e quatro posições para o passageiro. O freio de mão também tem acabamento em couro. Os retrovisores contam com rebatimento elétrico e as soleiras são personalizadas com o logotipo e o nome Mustang.

Os ítens de segurança incluem monitoramento de ponto cego, assistente de manobras evasivas e sensor de ré, além de piloto automático adaptativo com Stop & Go, frenagem autônoma de emergência, assistente de manutenção e centralização em faixa, entre outros. O esportivo conta ainda com atualizações “over the air” para melhorar a sua segurança e performance ao longo do tempo.