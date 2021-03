Economia Novo caso de mormo é confirmado durante investigação em fazendas vizinhas de outro equídeo doente Tocantins já registra 11 animais infectados somente neste ano, sendo nove são somente em Filadélfia

Com a confirmação de mais um caso de mormo, o Tocantins registra 11 animais infectados somente neste ano, sendo que nove desses casos são somente no município de Filadélfia. O último animal doente teve a confirmação recebida pela Agência de Defesa Agropecuária (Adapec) nesta quarta-feira, 10, por meio do exame do método Western Blotting realizado pelo laboratório oficial d...