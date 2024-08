A Caoa Chery lançou nesta sexta-feira (23) o novo Tiggo 8 Pro, que é produzido em Anápolis (Goiás). A nova versão do SUV de sete lugares da marca chega com novidades no design, no interior e mais equipamentos, além de garantia de 5 anos.

Com o preço competitivo de R$ 188.888,88 é o SUV de 7 lugares mais barato do mercado brasileiro. Uma estratégia para acirrar a concorrência com o Jeep Commander, que parte de R$ 219.990, além de incomodar os SUVs híbridos chineses GWM Haval H6 e BYD Song Plus, que são vendidos acima de R$ 210 mil.

No visual, a grade dianteira é nova e tem seu design denominado Big Diamond. Também traz conjunto óptico inédito. Os faróis renovados, agora, possuem ainda maior alcance que o modelo anterior e contam com controle inteligente do farol alto (IHC). Destaque para os faróis de neblina, integrados, que acompanham o movimento do volante utilizando o assistente de iluminação em curvas.

Nas laterais, a novidade são as novas rodas aro 19", gravadas com o nome Tiggo em alto relevo, e calçadas por pneus Pirelli 235/50 R19. Em associação com o conjunto óptico com setas dinâmicas que invadem esta área, o novo jogo de rodas/pneus fezo perfil do Tiggo 8 Pro ficar mais imponente.

A traseira ganhou uma nova terceira luz de freio bipartida e a tampa do porta-malas passa a abrigar a placa. As lanternas são de ponta a ponta e totalmente de LED, com iluminação dinâmica de boas-vindas e piscas dinâmicos.

Os para-choques também são novos e as saídas de escapamento passam a ser duplas, nos dois lados da área traseira. O modelo ganhou 20 mm em seu comprimento (4.720 mm). Outro destaque é a capacidade do porta-malas, de 193 litros na configuração sete lugares.

O modelo está disponível nas cores Branco Perolizado, Preto Metálico, Cinza Metálico e Azul Escuro Perolizado. A Caoa Chery está oferecendo condições especiais de pagamento. É possível financiar o Tiggo 8 Pro com entrada de 60% e saldo quitado em 24 parcelas com juros de 0,99% ao mês.

Tecnologia

No interior, mais especificamente na parte superior do painel central, está a principal mudança. O CAOA Chery Tiggo 8 Pro passa a oferecer uma nova tela curva UWCS (Ultra Wide Curved Screen) com 24,6 polegadas, FULL HD Digital, integrando as funções do painel de instrumentos e o multimídia. A tela possui uma curvatura que reduz reflexos de luzes indesejados.

A nova central multimídia, posicionada ao lado do painel de instrumentos digital permite conectividade via Android Auto e Apple Car Play sem fios. O conjunto passa a contar com navegação por GPS nativo, enquanto o sistema de som é da marca Sony. O modelo ainda recebeu um carregador de celular por indução de 50W de potência e a cabine ainda oferece duas tomadas USB-A e duas USB-C.

O sistema de som conta com 8 alto-falantes de qualidade Premium, assinados pela Sony, e com o tweeter instalado em posição elevada nas 4 portas.

Os bancos também são novos e mais ergonômicos, com acabamento Premium na cor preta. O do motorista conta com três posições de memória para os ajustes elétricos, enquanto o do passageiro, também elétrico, tem botões nas laterais para facilitar que o condutor faça o reposicionamento do banco ao lado. Os assentos dianteiros possuem aquecimento e ventilação com ajustes no multimídia.

No console central, o Tiggo 8 Pro traz novo conceito orgânico, de formas curvas e mais elevado. O SUV passa a contar com iluminação ambiente com cores selecionáveis.

Motorização

O modelo é equipado com o novo motor 1.6 Turbo GDI a gasolina com injeção direta e duplo comando de válvulas com duplo variador de fase (DVVT), e transmissão DCT de dupla embreagem com 7 velocidades com opção de trocas manuais. São 187 CV de potência máxima e 28 kgfm de torque máximo, disponível de 2.000 a 4.000 rpm.

O Tiggo 8 PRO faz de 0 a 100 km/h em 8,6 segundos e retomada de 80 a 120 km/h em 5,8 s. O consumo é de 10,1 km/l na cidade e 12 km/l na estrada.

O motor conta com um novo bloco de maior rigidez, reduzindo ruídos e vibrações. O filtro de óleo foi reposicionado para facilitar a troca, enquanto foi introduzido um novo radiador de óleo mais eficiente. O sistema de lubrificação também recebeu uma nova bomba de óleo com pressão variável.

Durante test-drive na área da montadora, em Anápolis, constatamos um conjunto motor e transmissão com sincronismo ainda mais refinado, maior linearidade entre a força de tração na roda e o acelerador, possibilitando maior controle e conforto ao motorista, garantindo retomadas mais rápidas e seguras. Destaque também para a evolução na dirigibilidade com novos acertos de suspensão que priorizam, ainda mais, o conforto e a estabilidade.

Segurança

No pacote de segurança, além de toda a tecnologia MAX DRIVE, o SUV de sete lugares da CAOA Chery conta com controle de cruzeiro adaptativo, seis airbags, monitor de pressão dos pneus, frenagem autônoma de emergência, assistente de farol alto, câmera 540 graus, controles eletrônicos de estabilidade, frenagem, tração e descida

Traz ainda assistente de partida em rampa, alerta de colisão de tráfego cruzado traseiro, alerta de saída de faixa, assistência de permanência em faixa, assistente de mudança de faixa, monitoramento de ponto cego, alerta de distância frontal e alerta de colisão frontal.

Oferece ancoragem tipo Isofix para cadeirinhas infantis, câmera 540 graus em HD, sistema de freios ABS com EBD, controles eletrônicos de estabilidade, tração e descida (ESP/EBA/TCS e HDC).