Economia Novo BYD Song Plus DM-i ganha nova bateria e roda até 1.200 km Outra novidade é que a marca oferece uma supervalorização na recompra garantida para quem possui um BYD Song Plus DM-i seminovo pagando 90% do valor na tabela Fipe.

A linha 2024/2025 do BYD Song Plus DM-i já está à venda no Brasil por R$ 239.800. O modelo anterior era comercializado por R$ 229.800. A principal novidade é que o SUV híbrido plug-in passa a oferecer uma bateria de 18,3 kWh com mais que o dobro de autonomia, de 50 km para 105 km. Assim, a autonomia total do SUV é de 1.200 km.