Economia Novavax vai receber US$ 1,6 bilhão para desenvolver vacina contra o coronavírus Ação da empresa dispara com possibilidade de 100 milhões de doses no fim de 2020

O governo Trump assinou um contrato no valor de US$ 1,6 bilhão com a Novavax, uma empresa de biotecnologia de Maryland, para desenvolver uma vacina contra o coronavírus. Essa é a maior aposta já feita pelo governo americano em uma vacina individual para combater a pandemia [a ação da empresa disparou na pré-abertura de mercado nesta terça-feira 7]. O acordo com a ...