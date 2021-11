Economia Novas regras do vale-alimentação vão gerar concorrência em mercado de R$ 90 bi, diz ministério Secretário-executivo do Trabalho defende mudanças via decreto, mas empresas do setor e restaurantes temem efeitos

Enquanto prepara a regulamentação das novas regras para o vale-alimentação, o Ministério do Trabalho e da Previdência afirma que as mudanças devem abrir o mercado e estimular a entrada de novas empresas no setor que movimenta R$ 90 bilhões por ano. A pasta defende as alterações, que têm gerado temores entre empresas especializadas e restaurantes. Bruno Dalcolmo, s...