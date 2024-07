A Volkswagen revelou as primeiras imagens da Nova Amarok , cuja produção foi iniciada esta semana na fábrica de General Pacheco, na Argentina. A previsão é de que ela chegue até o mês agosto no mercado brasileiro e faça sua estreia na Festão do Peão de Barretos, a ser realizada entre os dias 15 e 25 de agosto.

A Amarok 205 chegará com visual renovado e muito parecido com a da Saveiro. Terá uma grade em forma de “V” integrada aos faróis e com uma barra cromada central. As luzes terão outro formato, contando com uma linha em LED na parte superior, percorrendo toda a frente do veículo. O para-choque traz faróis de neblina horizontais e uma entrada de ar larga.

No interior, a nova Amarok terá cluster digital e nova central multimídia, que será a VW Play, a mesma que já equipa outros modelos da Volkswagen, como o SUV Taos. Os bancos ganharam novos revestimentos e acabamento. A Volkswagen não informou se haverá alterações na motorização.

A Amarok foi lançada em 2009. Em seus 15 anos de mercado, foram mais de 740 mil unidades produzidas, das quais 64% foram dedicadas à exportação. Em 2016 foi apresentada a segunda geração da Amarok, reforçando o sucesso do seu antecessor.

Essa versão introduziu as variantes V6, o motor mais potente a ser comercializado no mercado local em picapes médias, e que colocou a Amarok à frente do segmento. Veja o vídeo Link