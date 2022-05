Economia Nova unidade de atacadista em Palmas oferta em torno de 280 vagas, afirma Sine Segundo a Setas, os interessados nas vagas podem procurar as unidades do Sine Tocantins localizadas no centro e em Taquaralto; mais informações através dos telefones de contato (63) 32181960 e (63) 32181975

Em torno de 280 vagas estarão disponíveis no novo empreendimento que será instalado em Palmas, Assaí Atacadista, localizado na Quadra 402 Sul, Avenida NS 2 s/n. Conforme a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas) e Sistema Nacional de Empregos (Sine), também serão destinadas vagas para pessoas com deficiência. Segundo a Setas, os interessados nas va...