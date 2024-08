Economia Nova Ford F-150 chega reestilizada e mais equipada A picape mais vendida do mundo já está à venda por R$ 519.990 nas versões Lariat e Lariat Black

A nova Ford F-150, a picape mais vendida e famosa do mundo, já pode ser adquirida a partir desta segunda-feira (26) nas concessionárias da marca, com a abertura do programa de pré-venda. Ela é oferecida nas versões Lariat e Lariat Black, ambas topo de linha, por R$ 519.990, o mesmo preço cobrado no modelo anterior Platinum. Os clientes que fizerem a compra agora vão r...