Economia Notas antigas do real serão recolhidas Cédulas seguirão com o seu poder de compra e poderão ser utilizadas em pagamentos e recebimentos

A primeira família do real segue para o mesmo destino que a antiga cédula de R$ 1 teve há 20 anos: o desaparecimento. O BC (Banco Central) determinou no último dia 9 de julho que todas as notas da primeira versão da moeda brasileira devem ser recolhidas pelas instituições financeiras. As notas antigas que continuarem em circulação, no entanto, continuarão com se...