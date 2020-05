Economia Nos próximos dias, 1,5 milhão de pedidos de auxílio feitos em abril terão prioridade Governo fechou um acordo com a Defensoria Pública da União para fixar um prazo de até 20 dias para a conclusão da análise dos pedidos do benefício

A Dataprev informou neste sábado (30) que 1,5 milhão de requerimentos do auxílio emergencial feitos ainda em abril estão retidos para processamento adicional e serão alvo prioritário dos trabalhos da empresa nos próximos dias.O governo fechou um acordo com a Defensoria Pública da União para fixar um prazo de até 20 dias para a conclusão da análise dos pedidos do ben...