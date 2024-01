Em janeiro, no Tocantins, o programa Bolsa Família alcançou 159,9 mil beneficiários, conforme divulgado pelo Governo Federal na quarta-feira, 17.

O cronograma de pagamentos do programa de transferência de renda do Governo Federal tem início nesta quinta-feira, 18. O valor médio recebido nos 139 municípios do estado chega a R$ 701,84.

Segundo o governo, os pagamentos seguem de forma escalonada, de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS) de cada integrante, até o dia 31 (confira calendário abaixo). O repasse é de R$ 112,2 milhões para o Tocantins.

Palmas é o município que reúne o maior número de beneficiários. Ao todo, 23,1 mil recebem um valor médio de R$ 696,95 a partir de um investimento federal de R$ 16,1 milhões.

Na sequência aparecem Araguaína (11,7 mil famílias), Porto Nacional (4,8 mil) e Gurupi (4 mil).

Tocantínia é a cidade com maior valor médio de repasse no estado, com R$ 800,84 para 1.381 famílias atendidas no município. Na sequência das localidades com maior valor médio estão Santa Tereza do Tocantins (R$ 767,91) e Mateiros (R$ 761,16).

Benefícios

Ainda segundo o Governo Federal, entre os benefícios complementares criados com o novo Bolsa Família, há 91,3 mil crianças de zero a seis anos que recebem adicional de R$ 150 no estado, a partir de um repasse de R$ 12,7 milhões referente ao Benefício Primeira Infância.

A cesta de benefícios complementares também acrescenta R$ 50 neste mês a mais 3,9 mil gestantes, 5,2 mil mulheres em fase de amamentação, 115,8 mil crianças e adolescentes de sete a 16 anos e 23,8 mil adolescentes de 16 a 18 anos.

Responsável familiar

Conforme divulgado pelo governo, seguindo uma tendência nacional, 87,5% das famílias do Tocantins contam com uma responsável familiar do sexo feminino. São 139,8 mil famílias com essa conformação do total de 159,9 mil no estado.