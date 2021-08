Economia No Tocantins, abertura de empresas passa a ser exclusivamente digital a partir desta quarta Alteração e baixa também deverão ser realizadas obrigatoriamente pela internet

A partir desta quarta-feira, 1º, a abertura de empresas no Tocantins começará a ser realizada exclusivamente de forma digital. Os processos devem ser protocolados na Junta Comercial Estadual (Jucetins) por meio do site Simplifica Tocantins. A medida será válida para o procedimento em todas as naturezas jurídicas. Além da abertura, a alteração e a baixa também deverão ser realizad...