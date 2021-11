Economia No Tocantins, 121,8 mil famílias beneficiadas pelo Bolsa Família devem receber o Auxílio Brasil Primeiro pagamento benefício está disponível a partir quarta-feira até o final do mês, com base nos números finais do NIS

Disponível a partir desta quarta-feira, 17, o Auxílio Brasil contemplará pelo menos 121.879 famílias tocantinenses até o final de novembro. Esse é o primeiro pagamento do benefício para as famílias que recebiam do Programa Bolsa Família e agora passarão a receber o Auxílio Brasil, com valor médio de R$ 217,18 neste mês. Os dados do Ministério da Cidadania, repassados p...