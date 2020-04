O saque para os cerca de 340 mil tocantinenses com direitos ao auxílio emergencial no valor de R$ 600,00 começou nesta segunda-feira, 27. O dinheiro é para a população que quem não possui nenhum salário ou é trabalhador informal, e no Estado, são 110 mil beneficiários do Programa Bolsa Família (PBF) e 230 mil dentro do Cadastro Único, inicialmente, no público alvo.

No que se refere aos beneficiários da PBF, o total em recursos para o Tocantins é de R$ 126.448.800,00, que é referente à primeira de três parcelas de R$ 600 que serão disponibilizadas. Em Palmas, 11 mil famílias do PBF passaram a receber o auxílio o que corresponde a R$ 12.766.800,00 a mais em valores no município.

Nacionalmente, a Caixa Econômica já creditou o benefício para 39,1 milhões de pessoas, num total de R$ 27,7 bilhões, que devem realizar o saque do auxílio emergencial de forma escalonada, conforme o mês de nascimento do beneficiário. O objetivo da liberação aos poucos é reduzir o número de pessoas nas agências e lotéricas e, assim, evitar aglomerações.

Nesta segunda sacaram os aniversariantes de janeiro e fevereiro, já nesta terça-feira, 28, devem sacar o benefícios aqueles que nasceram nos meses de março e abril.

Confira o calendário:

29 de abril – nascidos em maio e junho

30 de abril – nascidos julho e agosto

04 de maio – nascidos em setembro e outubro

05 de maio – nascidos em novembro e dezembro

Auxílio Emergencial

Com as diretrizes estabelecidas pela lei federal nº 13.982 de 2 de abril de 2020 institui-se um auxílio emergencial devido os impactos econômicos causados pela pandemia da Covid-19. O benefício de R$ 600 a R$ 1.200 que deverá ser pago por três meses é destinado a trabalhadores informais, desempregados, microempreendedores individuais (MEIs) e contribuintes individuais do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), que cumpram requisito de renda média.

Conforme estabelece a lei, os pré-requisitos necessários para acessar o recurso são: ter mais de 18 anos; não ter emprego formal; não receber nenhum outro benefício, como aposentadoria, BPC, seguro desemprego, auxílio doença, entre outros; estar em família com renda por pessoa de até meio salário mínimo ou com renda total de até três salários mínimos.

Cuidados

Devido ao saque do auxílio emergencial que acontece em dinheiro direto da poupança digital da Caixa Economia, sem o uso de cartão, a Polícia Militar do Tocantins (PM) repassou algumas orientações e cuidados com o saque do benefício. A PM orienta que os beneficiários busquem os horários com o menor fluxo de pessoas nas agências, evitando a aglomeração de pessoas.

Quando estiver na agência, a Polícia orienta aos beneficiados que respeitem a distância social de pelo menos 1,5 metros, recomendada pelas autoridades de saúde, e utilizem máscara e sempre que possível álcool em gel. Além disso, evitar cumprimentos como apertos de mão e abraços. As pessoas que estão no grupo de risco, devem redobrar os cuidados.

A Polícia Militar reforça as orientações de segurança pessoal para não repassar senhas, dados bancários ou cartões para pessoas desconhecidas. Em caso de dúvidas, os beneficiários devem procurar algum funcionário da própria agência. A PM indica que o dinheiro sacado deve ser mantido seguro e em local de difícil visualização, para evitar ser roubado na saída da instituição bancária. Também é orientação da PM, sempre que possível, andar acompanhado de alguém de confiança, manter seus pertences como bolsas e carteiras próximos ao corpo.