Economia No segundo semestre de 2021, Tocantins vacinou 376,7 mil bezerras contra brucelose Vacinação atingiu 94,92% das bovídeas entre três e oito meses de idade

Nesta segunda-feira, 31, a Agência de Defesa Agropecuária (Adapec) divulgou o resultado da campanha de vacinação contra brucelose realizada no segundo semestre de 2021 no Tocantins, que teve 376.737 bezerras vacinadas, atingindo índice de 94,92% das bovídeas. Foram vacinados animais entre três e oito meses de idade no período. Atualmente, a brucelose está sob controle n...