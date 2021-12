Economia No último dia de mutirão contribuintes não conseguem negociar dívidas Segundo havia informada a prefeitura, negociação poderia ser feita presencialmente por meio de agendamento ou de forma on-line; nesta sexta algumas pessoas não conseguiram atendimento e a orientação é que procurem o Resolve Palmas na próxima segunda-feira, 6

Algumas pessoas relataram ao Jornal do Tocantins que não conseguiram fazer o agendamento no Mutirão de Renegociação Fiscal (Refis) na tarde de quinta-feira, 2, e nem mesmo conseguiram atendimento nesta sexta-feira, 3, último dia do mutirão. E mesmo se dirigindo até ao local, alguns atendentes orientaram que os contribuintes busquem, na próxima segunda-feira, 6, atendimento n...