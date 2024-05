Economia Nissan Versa 2025 chega com nova versão SR Sedã da marca japonesa passa a contar com quatro opções de acabamento

O Nissan Versa 2025 já está à venda no Brasil. A principal novidade é a versão SR, que tem visual com apelo esportivo e chega por R$ 123. 990, ficando posicionada entre as versões Advance (R$ 117.990) e a Exclusive (R$ 132.990). A Sense é comercializada por R$ 110.590. Importado do México, o Novo Nissan Versa SR traz, externamente, emblemas SR na grade frontal e tras...