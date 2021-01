Economia Ninguém acerta Mega-Sena e prêmio vai para R$ 25 milhões A quina teve 24 apostas e cada uma vai receber R$ 93.309,21

Ninguém acertou as seis dezenas do sorteio do Concurso 2.340 da Mega-Sena, realizado neste sábado (30), no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. As dezenas sorteadas foram 16 - 21 - 28 - 41 - 49 - 51.. O prêmio acumulado para o próximo sorteio, na quarta-feira (3), é de R$ 25 milhões. A quina teve 24 apostas e cada uma vai receber R$ 93.30...