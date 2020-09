Economia Ninguém acerta a Mega-Sena e prêmio acumulado vai para R$ 60 milhões As dezenas sorteadas foram as seguintes: 03 - 07 - 17 - 20 - 48 - 50

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.303 da Mega-Sena. Com o prêmio principal acumulado, a estimativa da Caixa é que ele pague R$ 60 milhões no sorteio da próxima quarta-feira (30). A seis dezenas foram sorteadas nesse sábado (26), às 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Pa...