Economia Nigeriana se torna primeira mulher a chefiar a OMC Ela também é a primeira africana e a primeira pessoa negra a dirigir a Organização Mundial do Comércio, fundada em 1995

A economista nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala, 66, tornou-se nesta segunda (15) a primeira mulher, a primeira africana e a primeira pessoa negra a dirigir a OMC (Organização Mundial do Comércio), fundada em 1995 para impulsionar o livre comércio. Ela assume uma instituição com 164 membros, 650 funcionários, orçamento anual de US$ 220 milhões (R$ 1,8 bi) e muitos desafi...