Economia Negociando reabertura, comércio de São Paulo rejeita pagar teste de Covid-19 para funcionários Capital paulista teve o recorde de mortes e casos confirmados do novo coronavírus em 24 horas, nesta terça-feira (2)

A cidade de São Paulo negocia protocolos de reabertura comercial com 50 setores da economia, mas já enfrenta entraves de ordem financeira para conseguir dar fôlego a empresários e trabalhadores sem colocar em risco a capacidade do sistema de saúde de atender pessoas com a covid-19. A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Pa...