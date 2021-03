Economia Nascidos em abril podem atualizar dados no Caixa Tem Procedimento pode ser feito totalmente pelo celular

Às vésperas de retomar o pagamento do auxílio emergencial, a Caixa Econômica Federal convida os usuários do Caixa Tem a atualizar os dados cadastrais no aplicativo. Clientes nascidos em abril podem fazer o procedimento a partir deste sábado, 20. A atualização é feita inteiramente pelo celular, bastando o usuário seguir as instruções do aplicativo, usado para movime...