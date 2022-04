Economia Nascidos de 1968 a 1983 podem sacar valores esquecidos É necessário login prata ou ouro no Portal Gov.br para fazer retirada

As pessoas nascidas de 1968 a 1983 ou empresas abertas nesse período que perderam o prazo para pedir o saque de valores esquecidos em instituições financeiras terão nova chance neste sábado (9). Das 4h às 24h, eles poderão participar de uma repescagem no site para agendar a retirada. O processo deve ser feito no site Valores a Receber, criado pelo Banco Cen...