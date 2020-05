Economia Na quarentena, pais contratam babás ‘online’ para cuidar dos filhos Para conseguir trabalhar em meio ao isolamento social, muitos pais e mães têm contratado pessoas pela internet para conversarem e educarem suas crianças

Nos Estados Unidos, o serviço de babá costumava ser mais ou menos assim: uma adolescente chegava na casa do cliente depois da escola, brincava com as crianças, colocava-as na cama e passava o resto da noite mandando mensagens de texto no sofá. Tudo para que os pais pudessem relaxar comendo e bebendo num restaurante lotado após uma longa semana de trabalho. Agora, porém, a...