Economia Na Faixa 1 do Desenrola, Tocantins tem quase 27 mil contratos negociados Segundo o Governo Federal, estado fechou o programa com mais de 13,8 mil CPFs envolvidos em negociações que somaram mais de R$ 9,6 milhões via site do Desenrola

Com 13.831 CPFs registrados, o Desenrola no Tocantins resultou em 26.692 contratos revistos. As informações foram divulgadas pelo Governo Federal. A partir das negociações, o total caiu para R$ 9,6 milhões, dos quais R$ 2 milhões foram pagos à vista e o restante (R$ 7,6 milhões) foi acordado de forma parcelada.