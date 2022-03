Economia Na época mais doce do ano, empreendedoras apostam em produtos artesanais para aumentar faturamento Com chocolates nobres e opções que trazem memórias afetivas, a expectativa é de uma Páscoa de bons negócios que ajudarão a estimular a economia local

Há três anos, a Marta Pavlak transforma as ideias em biscoitos decorados para criar doces memórias. Quando seu filho tinha um ano, ela precisava se reencontrar pessoalmente e profissionalmente após a maternidade e conciliou com outro emprego até julho de 2020. Exclusivamente com os biscoitos, já está há um ano e meio. E na época mais doce do ano, a meta da empreendedora é...