Economia Número de endividados cai 0,2 ponto percentual em janeiro, diz CNC Na comparação anual, no entanto, o indicador subiu 9,6 pp

O total de endividados no país recuou 0,2 ponto percentual (pp) em janeiro em relação ao mês anterior e ficou em 76,1%. Na comparação anual, no entanto, o indicador subiu 9,6 pp. O resultado de janeiro ocorre após 13 meses de alta. Os números estão na Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), divulgada nesta segunda-feira (7), pela C...