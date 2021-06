Economia Número de desempregados no Tocantins cresce em relação ao ano passado, aponta Dieese Conforme estudo, mais de 50% dos trabalhadores desempregados do estado não encontram emprego há mais de 5 meses

A dona de casa Isabel Maria Pereira da Cruz, 60 anos, está desempregada desde março de 2020, quando iniciou a pandemia. A situação da senhora foi se agravando com o decorrer dos meses e, atualmente, ela conta que passa por dificuldades e depende da boa vontade de quem se comove co sua situação. “Eu estou com a água atrasada, a energia consegui pagar através de d...