Economia Não vou vender turismo da vacina, diz dono da Agaxtur Empresário, Aldo Leone Filho vê a crescente demanda de brasileiros por viagem para se vacinar nos EUA como um vetor da retomada dos negócios no turismo

O empresário Aldo Leone Filho, dono da Agaxtur, que passa a vida visitando destinos no mundo todo para transformá-los em pacotes turísticos, acaba de voltar ao Brasil depois de 15 dias no México e uma semana nos Estados Unidos, onde se vacinou. Mas a experiência não vai virar um pacote de turismo da vacina para ser vendido nas agências, segundo ele. O empresário vê a c...