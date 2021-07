Economia “Não precisam doar cesta básica. Paguem impostos”, diz Guedes a empresários O ministro da Economia disse durante um almoço com empresários que pode mudar qualquer coisa no projeto de reforma tributária para evitar risco de aumentos de impostos

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que pode mudar qualquer coisa no projeto de reforma tributária para evitar risco de aumentos de impostos. Fez a promessa em almoço com empresários e banqueiros em São Paulo na quinta-feira (8). Aceita inclusive um cronograma de um período de transição para que as novas regras entrem em vigor. Mas Guedes disse ...