Mutirão de renegociação de dívidas termina nesta sexta-feira em Palmas

Termina nesta sexta-feira, 3, o prazo para os contribuintes negociarem seus débitos com o Município com desconto de até 100 % em juros e multas em Palmas. O Mutirão de Renegociação Fiscal (Refis 2021) está sendo realizado no Centro de Convenções Arnaud Rodrigues, das 8 às 18 horas, após a realização do agendamento pelo site da iniciativa na Capital. Também é poss...