Nos últimos anos, houve um número crescente de mulheres empreendedoras indígenas que se inseriram no mercado de trabalho. No Tocantins, elas utilizam de seus negócios para conservar os costumes e tradições de seus povos.

É o caso da artesã, artista plástica e massoterapeuta Marilia Pokwyj Krahô, 33 anos. Ela nasceu na aldeia Takaywrá, no sudoeste do estado, e depois passou a morar em Gurupi.

Ela conta que todos os empreendimentos em que trabalha busca trazer a cultura do seu povo, nesta que é a característica mais determinante do empreendedorismo indígena, quando uma forma profissional de obter dinheiro mantém a cultura do povo em meio ao capitalismo globalizado.

“Eu faço questão que parte da minha cultura esteja presente em todas as áreas em que trabalho, tanto na massoterapia, quanto nas artes plásticas e como artesã”.

Mesmo morando na terceira maior cidade do Tocantins, acredita que os ensinamentos aprendidos na aldeia permanecem em seu dia a dia. “Eu aprendi a trabalhar desde pequena com sementes, miçangas com argila, então é um conhecimento que veio de anciãos do meu povo. Trabalhando com isso eu sinto que parte da minha cultura permanece viva. Eu passo as histórias da minha cultura para as pessoas que não conhecem por meio da minha arte”.

A busca pela independência financeira a motivou para o empreendedorismo. “A gente, quando vem para a cidade, para se manter, precisa ter um trabalho, e eu vi que daria para eu ter retorno financeiro atuando com o artesanato, artes e massoterapia. Além de ter retorno financeiro, o meu público estaria vivenciando parte da minha cultura”.

Quanto aos materiais utilizados no artesanato, a indígena destaca que parte deles vêm da comunidade e outros são coletados por ela mesma nas matas do cerrado. Sementes, galhos, argila, rocha, palhas, bambus e penas estão entre os materiais mais usados, coletados na natureza. “Agora barbante, linhas agulhas eu compro na rua, mas a matéria-prima basicamente é provinda da minha aldeia”.

Ela destaca ainda que o público que compra seus materiais mantém interesse em saber o significado da mercadoria. “Cada pessoa que vem comprar, seja um brinco, uma pulseira, ou uma peça de arte comigo, eles procuram entender e eu busco passar para eles qual o significado daquilo, qual a história e o que significa para o meu povo”.

Outra indígena empreendedora é Jawahairu Javaé, 37, que nasceu na aldeia Txuiri, e depois foi morar em Formoso do Araguaia. De acordo com ela, o artesanato que confecciona ajuda na renda familiar.

“O artesanato é uma fonte de renda muito lucrativo e é uma forma também de me manter ocupada, é como uma terapia”. Ela destaca que a maioria dos materiais que utiliza vêm da aldeia, e os outros da cidade como sementes, palhas de buriti ou palhas de babaçu entre outros.

Um dos diferenciais do trabalho dela é trazer o grafismo indígena nas pulseiras, brincos e acessórios. Ela ressalta que antes fazia as pinturas, mas não sabia o significado. Para agregar valor cultural aos produtos, passou a estudar sobre o tema para poder aplicar em seu empreendimento.

“Antes eu fazia, mas não sabia o significado delas, então eu passei a fazer pesquisa sobre isso, porque cada detalhe, cada grafismo tem seu significado. Então eu faço isso, uso a pintura indígena enquanto teço na miçanga”.

Para a indígena, o negócio em que trabalha também contribui para o fortalecimento da cultura do seu povo. “Algumas peças eu faço junto com as crianças e adolescentes, então é uma transmissão de saberes e um resgate de memória práticas artesanais e culturais”.

Feira é vitrine para os negócios

Por sua vez, a empreendedora Ijakadiru Karajá, 38, que nasceu na aldeia Txuiri, disse que vende o artesanato que produz na própria residência e que a partir do seu negócio tira o sustento da família. “Eu vendo pulseiras, brincos, chaveiros e utilizo materiais da minha própria comunidade. É dele que consigo pagar algumas despesas”.

A indígena participou da 23ª edição da Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins) para divulgar o trabalho. Segundo a empreendedora, assim como ela há outras mulheres indígenas que produzem artesanato e que pretendem fundar uma associação.

“Eu ainda faço o meu artesanato em casa mesmo, porque está faltando algumas coisas para registrar a nossa associação de mulheres. A nossa pretensão é ter uma sede da associação das mulheres só para fazer artesanato”.

Incentivo ao empreendedorismo indígena

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), na tentativa de incentivar o empreendedorismo indígena, iniciou em 2021 um projeto de curadoria com o intuito de divulgar os trabalhos artesanais produzidos pelos indígenas, em Tocantínia.

Para este ano, a analista do Sebrae Walbênia Lemos estima que 10 aldeias de Tocantínia serão contempladas com a iniciativa. “Neste ano nós vamos fazer essa coleção divulgando os trabalhos dos indígenas, então vamos ter em breve essa coleção indígena em Tocantínia. A perspectiva é para nós lançarmos elas a nível nacional e internacional”.

Além da divulgação dos trabalhos, também serão realizadas oficinas de capacitação junto aos indígenas. “Nós vamos capacitar, ou seja, vamos fazer oficinas com os indígenas para cada aldeia, até porque cada uma tem uma vocação do artesanato, então vamos trabalhar conforme a vocação de cada aldeia”.

De acordo com a analista, a capacitação servirá como uma gestão de negócios, para que os indígenas alcancem melhores resultados nas vendas.

“Dentro do projeto também terá orientação quanto a precificação, até porque eles precisam mensurar o quanto que eles vão gastar até para não terem prejuízos. Há outro tipo de orientação que é para eles aprenderem a identificar qual é o público então está relacionado à própria gestão do negócio deles”.