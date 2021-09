Economia Mudanças no pix, saque e troco em dinheiro a partir de 29 de novembro De acordo com o Banco Central o limite para saque e troco no Pix será de R$ 500 durante o dia e de R$ 100 entre 20h e 6h

O BC (Banco Central) publicou, nesta quinta-feira (2), as regras do serviço de saque e troco em dinheiro com o Pix, que estarão disponíveis no comércio e em caixas eletrônicos a partir de 29 de novembro. Ambos possibilitarão a retirada de recursos em espécie, mas o Pix Saque é uma transação exclusivamente para saque e o Pix Troco está associado a uma compra ou pre...