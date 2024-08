Economia Mudanças na reforma tributária elevam alíquota a 28%, diz Fazenda Maior impacto vem da inclusão das carnes na cesta básica isenta de tributos, em alteração feita na Câmara

As mudanças aprovadas pela Câmara dos Deputados na regulamentação da reforma tributária elevam a alíquota média a 28%, segundo cálculos do Ministério da Fazenda divulgados nesta sexta-feira (23). Segundo a pasta, as flexibilizações feitas pelos deputados têm um impacto médio de 1,47 ponto percentual na cobrança dos novos tributos. A alíquota já era calculada em 26,...