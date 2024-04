Economia Mudanças climáticas e impactos nos recursos hídricos são discutidos entre estados da Amazônia Legal Encontro é realizado na reitoria da Universidade Federal do Tocantins, em Palmas

Ocorre até esta sexta-feira (12) o V Encontro do Grupo Técnico da Amazônia Legal Brasileira para debater sobre as mudanças climáticas e os impactos nos recursos hídricos. O encontro é realizado na reitoria da Universidade Federal do Tocantins, em Palmas. Confira a programação no fim da matéria.